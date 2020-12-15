نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتقد باتريس إيفرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن محمد صلاح لا يناسبه اللعب في البريميرليج وذلك بعد أن إشتكى من الدفعة التي تلقاها في لقاء فولهام.

وفي تصريحات أبرزتها صحفية " سكاي سبورتس " قال إيفرا أن صلاح إذا إشتكى من هذه الدفعة فأعتقد أنه يلعب في الدوري الخطأ خاصةً لأنها دفعة طبيعية للغاية ولا تستحق الحصول على أي خطأ.

وأضاف : "مهاجم فولهام أنهى الكرة بشكل رائع أمام المرمى ، أليسون لم يكن ليفعل معها أي شيء رغم كونه حارس جيد ويقدم مستويات مميزة".