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محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2020 – 2021 من خلال التحديث المستمر لمواعيد ونتائج وترتيب مباريات الدوري، حيث من المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الثالث عشر ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك بلقاء كل من فريق نادي وولفر هامبتون مع فريق نادي تشيلسي.

مباريات الدوري الإنجليزي 2020 – 2021

تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع الثالث عشر في 15 ديسمبر الجاري، على أن يتضمن الدوري 10 مباريات تعقد على مدار ثلاثة أيام، حيث تشتمل مواجهات اليوم الأول من مباريات الدوري الإنجليزي على انعقاد مباراتين بين كل من وولفر هامبتون x تشيلسي، مانشستر سيتي x وست بروميتش، وتشتمل مباريات اليوم الثاني على انعقاد ستة مباريات بين كل من الآرسنال x ساوث هامبتون، ليستر سيتي x إيفرتون، نيو كاسل يونايتد x ليدز يونايتد، برايتون x فولام، ليفربول x توتنهام، وست هام x كريستال بالاس.

كما تختتم مباريات الأسبوع الثالث عشر ضمن مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2020 – 2021 بانعقاد مباراتين بين كل من أستون فيلا x بيرنلي، مانشستر يونايتد x شيفيليد يونايتد.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع 13

اليوم الأول: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

المباراة التوقيت الاستاد وولفر هامبتون x تشيلسي الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد مولينو مانشستر سيتي x وست بروميتش العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد مانشستر سيتي

اليوم الثاني: الأربعاء 16 ديسمبر 2020

المباراة التوقيت الاستاد الآرسنال x ساوث هامبتون الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد الإمارات ليستر سيتي x إيفرتون الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد كينج باور نيو كاسل يونايتد x ليدز يونايتد الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد إيلاند رود برايتون x فولام العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد كرافن كوتيدج ليفربول x توتنهام العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد إنفيلد وست هام x كريستال بالاس العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد لندن

اليوم الثالث: الخميس 17 ديسمبر 2020

المباراة التوقيت الاستاد أستون فيلا x بيرنلي الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد فيلا بارك مانشستر يونايتد x شيفيليد يونايتد العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد برامال لين

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع 13

وولفر هامبتون x تشيلسي.

مانشستر سيتي x وست بروميتش.

الآرسنال x ساوث هامبتون.

ليستر سيتي x إيفرتون.

نيو كاسل يونايتد x ليدز يونايتد.

برايتون x فولام.

ليفربول x توتنهام.

وست هام x كريستال بالاس.

أستون فيلا x بيرنلي.

مانشستر يونايتد x شيفيليد يونايتد.

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ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي 2021

يتصدر ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2020 – 2021 فريق نادي توتنهام برصيد 25 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق نادي ليفربول برصيد 25 نقطة أيضًا، ويحتل المركز الثالث فريق نادي ليستر سيتي برصيد 24 نقطة، ويأتي في المركز الرابع فريق نادي ساوث هامبتون برصيد 23 نقطة، ويحتل المركز الخامس فريق نادي تشيلسي، وذلك برصيد 21 نقطة، كما يمكنكم متابعة ترتيب ونقاط كافة فرق مباريات الدوري الإنجليزي 2020 من خلال الجدول التالي: