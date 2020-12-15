نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنّ إصابة أجاي في الوتر الوحشي تسببت في استمرار اللاعب مع المارد الأحمر لنهاية الموسم.

وكان أجايي قد تعرّض للإصابة في مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الماضي، وأكّد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب اللاعب أسبوعين على أن يكون جاهزا لمواجهة المقاصة في أولى جولات الدوري العام، لكن حالته لن تتحسن ويحتاج اللاعب لثلاثة أشهر إضافية حتى يعود للملاعب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن إصابة أجايي في الوتر الوحشي وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تسببت في استمراره مع الأهلي ولن يرحل إلا بعد نهاية الموسم.

وأضاف، أن الأهلي كان قد استقرّ على رحيل أجاي في يناير قبل تعرضه للإصابة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم التعاقد مع ثنائي أجنبي محترف لتدعيم خط هجوم الفريق، بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة الجمعة القادم، في ثاني جولات الدوري الممتاز في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي WE السلام، على أن يتجه عقب المباراة مباشرة للنيجر لمواجهة سونيديب في دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 23 ديسمبر الجاري.