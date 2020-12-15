في عيد ميلاد الكابيتانو... 3 مواقف بطولية لا تنسى لـ حسام غالي

حسام غالي أسطورة أهلاوية عشقته جماهيره القلعة الحمراء ليس بسبب موهبته فقط، وإنما بسبب عشقه ودفاعه عن المارد الأحمر في كل مكان وزمان.

ويحتفل حسام غالي لاعب وسط النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ 39، حيث ولد في 15 ديسمبر عام 1981.

بدأ حسام غالي مشواره الكروي في نادي بيلا ثم انضم بعد ذلك إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدها موسم 1999.

خاض حسام غالي أول تجربة احترافية له في عام 2003 عبر بوابة فينورد الهولندي.

لعب حسام غالي لمدة 3 مواسم، شارك خلالها في 56 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 4 اخرى.

انتقل حسام غالي بعد إلى توتنهام الإنجليزي موسم 2006 - 2007، ولعب له موسما واحدا، حيث رحل سريعا بعد أزمته الشهيرة ورمي قميص النادي على أرض خلال استبداله.

انضم حسام غالي بعد ذلك إلى ديربي كاونتي لمدة 6 أشهر، قبل أن ينضم إلى الدوري السعودي عبر بوابة النصر 6 أشهر، عاد إلى الأهلي في شتاء موسم 2009 - 2010.

لعب الكابيتانو مع الأهلي حتى صيف موسم 2012 - 2013، قبل أن يغادر إلى أوروبا مجددا بالانضمام إلى ليرس البلجيكي إلى لعب له موسما ونصف.

عاد غالي مجددا إلى الأهلي موسم 2014 - 2015 ولعب له مواسم ثم انضم إلى النصر السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وأخيرا عاد إلى الأهلي ليختتم مسيرته في القلعة الحمراء.

آخر مباراة لحسام غالي كانت في 11 مايو 2018 أمام أياكس أمسترادم في الإمارات " مباراة ودية" بهدف دون رد.

على الصعيد الدولي شارك حسام غالي مع منتخب مصر في 55 مباراة، وتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 3 مواق بطولية لـ حسام غالي خلال مسيرته:

1- إجبار رمضان صبحي على الاعتذار لجماهير الزمالك:

عنف حسام غالي رمضان صبحي بعد وقوفه على الكرة في أمام الزمالك بمسابقة الدوري موسم 2015.

خرج رمضان صبحي بعدها ليعتذر لجماهير الزمالك عى الواقعة.

أداء بطولي عقب سحب الشارة:

في عام 2015 أصدر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وقتها قرارا بسحب شارة قيادة النادي الأهلي وقتها، بعد رمي الشارة خلال إحدى المباريات عقب حصوله على البطاقة الحمراء.

ظهر حسام غالي بمستوى رائع بعدها، وكان أحد أفضل لاعبي الأهلي وقتها، وطالبت جماهيره الأهلي بعودة الشارة إليه مجددا في ديسمبر 2015.

1- فدائية حسام غالي أمام الترجي:

ضرب حسام غالي مثالا في كيفية اللعب بروح قتالية، خلال مواجهة الأهلي والترجي في دور المجموعات موسم 2015.

قام حسام غالي خلال المباراة بإبعاد الكرة برأسة بعد سقوطه على الأرض، في محاولة لابعاد الكرة عن لاعب الترجي، وإنقاذ فريقه من هجمة خطيرة.