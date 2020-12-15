فحوصات طبية مطمئنة لربيع ياسين

أجرى الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب فحوصات طبية بأحد المستشفيات بتونس، بجانب أشعة على الصدر.

وجاء انتقال ياسين للمستشفي للاطمئنان على صحته، التي اثبتت الفحوصات أنها بخير، وليس كما يتردد انه تم حجزه بالمستشفى جراء مضاعفات فيروس كورونا الذي اصيب به خلال تواجده بتونس، بحسب ما ذكر وليد ماهر المنسق الإعلامي للمنتخب.

وكشف عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن زون شمال افريقيا عن تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب ليبيا غدا الثلاثاء فى إطار دورة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس.

لفت عصام عبد الفتاح إلى ان المحكمة الجزائرية لمياء عثمان سوف تشارك حكما رابعا ضمن طاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة لقاء مصر وليبيا غدا.

قال عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن زون شمال افريقيا أن اللجنة المنظمة لدورة شمال افريقيا تنتظر نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب.

كان منتخب شباب الفراعنة تعرض ضمن صفوفه ١٧ لاعبا إضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين إلى الإصابة بفيروس كورونا.

أكد عبدالفتاح أن المسحة الثانية سوف تكشف عن عدد المصابين فى صفوف منتخب الشباب الذى يشارك فى دورة شمال افريقيا والمؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وكثف الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته مع الجانب التونسي والسفارة المصرية بتونس من أجل تحديد أمن وسلامة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا

من جهته تواصل السفير ابراهيم فهمي سفير مصر في تونس مع مسئولي وزارتي الرياضة و الصحة هناك.

حيث تم الاتفاق على الاستجابة لطلب البعثة المصرية بعمل مسحة طبية ثانية مساء اليوم لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها.

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية