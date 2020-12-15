الزمالك يقترب من تجديد عقد يوسف أوباما

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة.



يأتي هذا لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، لا سيما أن تعاقد أوباما ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.



اللاعب سبق ورحب بالتجديد للقلعة البيضاء وينتظر عقد جلسة معه من أجل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتجديد عقده والمقابل المادي.



وكان أوباما تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية في الآونة الأخيرة في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بخلاف تلقيه عروضا خليجية في الفترة الماضية.



ويعد أوباما من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض ويسعى النادي للحفاظ عليه.