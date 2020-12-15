الرياضة

الزمالك يقترب من تجديد عقد يوسف أوباما

0 نشر
0 تبليغ

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، لا سيما أن تعاقد أوباما ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

اللاعب سبق ورحب بالتجديد للقلعة البيضاء وينتظر عقد جلسة معه من أجل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتجديد عقده والمقابل المادي.

وكان أوباما تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية في الآونة الأخيرة في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بخلاف تلقيه عروضا خليجية في الفترة الماضية.

ويعد أوباما من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض ويسعى النادي للحفاظ عليه. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد يوسف أوباما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا