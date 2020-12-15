الزمالك يقترب من تجديد عقد يوسف أوباما

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي هذا لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، لا سيما أن تعاقد أوباما ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.
اللاعب سبق ورحب بالتجديد للقلعة البيضاء وينتظر عقد جلسة معه من أجل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتجديد عقده والمقابل المادي.
وكان أوباما تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية في الآونة الأخيرة في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بخلاف تلقيه عروضا خليجية في الفترة الماضية.
ويعد أوباما من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض ويسعى النادي للحفاظ عليه.
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