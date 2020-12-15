إيقاف رمضان صبحى أبرزها.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز ومنها:

إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

إيقاف طارق أبو الليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.