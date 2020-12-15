المباراة لن تلعب.. عصام عبدالفتاح يعلن خبرا حزينا لمنتخب الشباب

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، والمشرف على الحكام باتحاد شمال إفريقيا والمتواجد حاليا في تونس، أنه بنسبة كبيرة قد لا تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا، بعد الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "فوجئنا بكمية الإصابات في منتخب مصر للشباب بينهم ربيع ياسين، وطالبنا بعمل مسحة آخرى، وظهرت نتيجته بعد منتصف الليل، 3 لاعبين فقط النتيجة جاءت سلبية، واللائحة تنص على وجود 11 لاعب و 4 احتياطي، لكن يوجد حاليا في منتخب مصر 11 لاعب اساسي و 3 احتياطي فقط".

وأضاف: "أتمني مراجعة اللائحة وأن تتوافق مع الظروف الحالية التي تمر بها كرة القدم، وللآسف المباراة قد لا تلعب، وسيتم اعتبار منتخب مصر للشباب خاسرًا أمام ليبيا".

وتابع: "اللائحة جاءت لنا قبل البطولة، لو تم تأجيل أي مباراة سيتم تغيير كل ترتيبات إقامة الدورة، خاصة أن كل 48 ساعة تقام مباراة، أرى أن تقام المباراة بـ11 لاعب و3 احتياطي، طالما سيكون من الصعب تأجيل المباراة، وفقا لقانون كرة القدم هذا صحيح، ولكن لائحة البطولة فلابد من وجود 15 لاعب".

وزاد: "هناك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في منتخب الشباب مصاب بكورونا، لن يستطيع اللعب حتى لو تقرر إقامة اللقاء، نحن نعيش في ظروف استثنائية، والبطولة نفسها تأجلت وكان مقرر إقامتها الشهر الماضي، كنت أرى إمكانية تأجيل اللقاء وإقامته في نهاية البطولة".

وواصل عبدالفتاح: "هناك اتصالات عديدة وتدخل هاني أبوريدة مع رئيس الاتحاد التونسي وديع الجرئ، وتم عمل مسحة ثانية للاعبين".

وتابع: "لابد أن نقوم بمعالجة الأمور، منتخب ليبيا لا يوجد سوى حالة واحدة إيجابية فيه، والخمس فرق في فندق واحد، فلماذا كل هذا العدد الكبير من المصابين داخل منتخب مصر للشباب، ونحن الفريق الوحيد الذي وصل إلى تونس قبلها بـ8 أيام، بينما باقي الفرق وصلت يوم 13 ديسمبر".

وختم حديثه: "جمال محمد علي رئيس البعثة وصل إلى تونس اليوم، وأتمنى أن يقدم مذكرة احتجاجية للحفاظ على حقوق منتخب الشباب، والكابتن ربيع ياسين كان في الاجتماع الفني معنا بالأمس بعد إعلان نتيجة المسحة الأولى، وحالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق، وكان يتحدث معنا بشكل طبيعي، وطبيب المنتخب أبلغني بأنه لا توجد اي أعراض عليهم".