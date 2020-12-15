أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.
إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.
وكان دوت الخليج أكد أمس إيقاف رمضان صبحي لمباراة واحدة خاصة وأن طرده لم يكن مباشرا ولم يوجه أى إساءات تذكر لحكم المباراة محمد الصباحى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأكيدا لـ دوت الخليج.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف رمضان صبحي مباراة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.