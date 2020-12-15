تأكيدا لـ دوت الخليج.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف رمضان صبحي مباراة واحدة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.

وكان دوت الخليج أكد أمس إيقاف رمضان صبحي لمباراة واحدة خاصة وأن طرده لم يكن مباشرا ولم يوجه أى إساءات تذكر لحكم المباراة محمد الصباحى .