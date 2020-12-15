استشهد بواقعة الزمالك والرجاء.. أحمد حسن يهاجم مسئولي الرياضة في مصر بسبب منتخب الشباب

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن عدد اللاعبين الموجودين في منتخب مصر للشباب لم يصل إلى 15 لاعبا حتى الآن بعدما تفشى فيروس كورونا بين أفراد البعثة المتواجدة حاليًا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "أين دور مسئولي الرياضة في مصر من أجل تأجيل مباراة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا في بطولة شمال أفريقيا؟".

وأضاف: "في بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية، تم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء بعدما تدخل الجانب المغربي نتيجة إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا، وتم تأجيل المباراة لأكثر من أسبوعين لحين تعافي اللاعبين".

وتابع: "ما يحدث أمر غريب للغاية، ويجب تدخل المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي بالكاف، خاصة أنه على علاقة وطيدة مع رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجرئ، يجب أن يتدخل أبوريدة ويكون له دور في تلك الأزمة، الأمر ليس بدعة أو اختراع وهناك مباريات عديدة تم تأجيلها، لدينا 17 لاعب مصاب ومعهم المدير الفني".

وأكمل: "هناك إصرار من اتحاد شمال أفريقيا على إقامة المباراة، والمدير الفني غير موجود، وعدد اللاعبين غير كاف، أتمنى تدخلا سريع من وزير الشباب والرياضة واللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم وهاني أبويدة، هناك ظروف استثنائية حاليا".

وزاد: "هناك اتصالات حاليا بين وزير الرياضة ووزير الطيران والسفير المصري في تونس من أجل تجهيز طائرة خاصة مجهزة بطاقم طبي كامل، لبحث إمكانية عودة اللاعبين المصابين، والأمر سيحسم خلال ساعات، المباراة في الثالثة عصرا، وهناك حالة قلق شديدة بين أفراد البعثة والتواصل معهم صعب للغاية".

وختم: "هناك حالة اشتباه أيضا بالنسبة لعبدالستار صبري المدرب المساعد بما يعني أن المنتخب بدون جهاز فني".