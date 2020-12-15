أسباب تخلف نائب الجبلاية عن ترؤس بعثة منتخب الشباب في تونس

غادر الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة القاهرة، متوجها إلى تونس لترؤس بعثة منتخب مصر للشباب.

وتعرض ١٨ لاعبا بصفوف منتخب مصر مواليد ٢٠٠١ في المعسكر الجاري بتونس استعدادا للمشاركة في البطولة المؤهلة لكأس أفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وأصر الدكتور جمال محمد على السفر إلى تونس رغم التحزيرات للوقوف بجانب المنتخب وإدارة الأزمة من موقع الحدث.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية أسباب تخلف الدكتور جمال محمد عن السفر إلى تونس مع بعثة شباب الفراعنة فى وقت سابق، وقال إن السبب يعود إلى حضوره فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ممثلا لمصر يوم الجمعة الماضى، والتي كان من المفروض عقدها بإثيوبيا وتم حجز تذكرة له من الاتحاد الأفريقي ليسافر من إثيوبيا إلى تونس، وتم إلغاء السفر وعقد الاجتماع عن طريق "زووم" وتغيرت التذكرة للقاهرة تونس.

وأضاف: "استغل الدكتور جمال محمد الوقت وأنهى مراجعة لائحة النظام الأساسي مع لجنة الجمعية العمومية للجبلاية والمستشارين القانونيين ثم مكتب الترجمة وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأجرى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، فحوصات طبية بأحد المستشفيات بتونس، بجانب أشعة على الصدر.

وجاء انتقال ياسين للمستشفي للاطمئنان على صحته، التي أثبتت الفحوصات أنها بخير، وليس كما يتردد أنه تم حجزه بالمستشفى جراء مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به خلال تواجده بتونس، بحسب ما ذكر وليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب.

وكشف عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن زون شمال أفريقيا، عن تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب ليبيا فى إطار دورة شمال أفريقيا المقامة حاليا في تونس.

ولفت عصام عبد الفتاح إلى أن المحكمة الجزائرية لمياء عثمان سوف تشارك حكما رابعا ضمن طاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة لقاء مصر وليبيا غدا.

وقال إن اللجنة المنظمة لدورة شمال أفريقيا تنتظر نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب.

كان منتخب شباب الفراعنة تعرض ضمن صفوفه ١٧ لاعبا إضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين، إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد الفتاح أن المسحة الثانية سوف تكشف عن عدد المصابين فى صفوف منتخب الشباب الذى يشارك فى دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وكثف الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته مع الجانب التونسي والسفارة المصرية بتونس من أجل تحديد أمن وسلامة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا.

من جهته، تواصل السفير إبراهيم فهمي، سفير مصر في تونس، مع مسئولي وزارتي الرياضة والصحة هناك.

وتم الاتفاق على الاستجابة لطلب البعثة المصرية بعمل مسحة طبية ثانية مساء اليوم لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها.

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.