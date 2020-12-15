نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.