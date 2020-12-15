نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُنهي أزمة المستحقات المالية للاعبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أزمة المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث قامت بوضعها في حساباتهم.

وسيتم تسلم كل لاعب الشيك الخاص به عقب نهاية المران الجماعي اليوم، فيما تم صرف رواتب موظفي النادي المتأخرة أيضًا.

ويواصل الفارس الأبيض استعداداته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية. من منافسات الدوري الممتاز، يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في تمام السابعة والنصف مساءً.

وخاض الفريق مباراة ودية أمام شباب الناشئين مواليد 99 والتي انتهت بفوز الفريق الأول بخماسية نظيفة، حيث شهدت عودة يوسف أوباما وإحرازه لهدف أمس.