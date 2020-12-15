بعد إصابات كورونا.. وزير الرياضة: نجهز طائرة خاصة لإعادة منتخب الشباب إلى مصر اليوم

كشف الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تواصله مع وزير الطيران لبحث إمكانية تجهيز طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب الشباب من تونس الى القاهرة بعد إصابة ١٧ لاعبا وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.
واكد صبحي في تصريحات لـ دوت الخليج انه يبحث الامر مع وزير الطيران ووزيرة الصحة لعودة البعثة ودخولهم عزلا صحيا على الفور.
وتوجه منتخب الشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.
وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ القرار النهائي الخاص بها.
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