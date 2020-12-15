مدحت العدل معلنا التحدي رسميًا: سأترشح لرئاسة نادي الزمالك

أعلن السيناريست مدحت العدل، رسميا، ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على مقعد الرئاسة.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة".

وتابع: "على ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليًا وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يعود لصالح الزمالك، فقط".

وأضاف: "وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".



ومعروف السيناريست مدحت العدل بانتمائه وتعصبه الشديد لنادي الزمالك.