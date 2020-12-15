رابيد تيست للاعبي غزل المحلة استعدادا لمواجهة الأهلي "صور"

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحله لكشف طبي "رابيد تيست"، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي مساء الجمعة.
وخضع كافة اللاعبين والجهاز الفني للرابيد تيست صباح اليوم، للاطمئنان على عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا، وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان فريق الكرة بنادي غزل المحلة قد استأنف تدريباته بعد العودة من الإسكندرية بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق أحرزه للمحلة مهاجمه إسلام فؤاد.
ومن المنتظر أن يتوجه فريق الغزل للقاهرة مساء الخميس استعدادًا لمواجهه الأهلي مساء الجمعة.
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