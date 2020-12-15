رغم المصير المجهول.. منتخب مصر يتوجه إلى ملعب مباراة ليبيا

توجه منتخب مصر للشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مؤخرا، إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.

يذكر أن عينة 3 لاعبين من أصل 17 لاعبا تحولت إلى سلبية، بينما ستتم إعادة مسحة لاعب آخر، حسبما أعلن منتخب الشباب.