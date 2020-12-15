مصدر بمنتخب مصر: الانسحاب من دورة شمال أفريقيا هو الاحتمال الأقرب

أكد مصدر بمنتخب مصر للشباب، أن الاحتمال الأقرب حتى الآن، هو الانسحاب من دورة شمال أفريقيا، بسبب عدم اكتمال العدد القانوني للمشاركة أمام ليبيا، في المباراة المقرر لها اليوم، الثلاثاء.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤخرا، إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.