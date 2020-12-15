وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤخرا، إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.
ومن المقرر أن يقود عبد الستار صبري المدرب العام، قيادة منتخب الشباب في مباراة اليوم، بسبب إصابة ربيع ياسين.
يذكر أن عينة 3 لاعبين من أصل 17 لاعبا تحولت إلى سلبية، بينما ستتم إعادة مسحة لاعب آخر، حسبما أعلن منتخب الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بمنتخب مصر: الانسحاب من دورة شمال أفريقيا هو الاحتمال الأقرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.