إصابة ثلاثي الزمالك فى منتخب الشباب بكورونا

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن إصابة ثلاثي شباب الزمالك أسامة فيصل وياسين مرعي وحسام أشرف المتواجدين مع منتخب الشباب في تونس بفيروس كورونا.
وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي للفريق على تواصل مستمر معهم في الفترة الأخيرة لمتابعة حالتهم الصحية، بعدما ثبت إصابتهم ضمن اللاعبين المصابين في بعثة المنتخب المصري.
جدير بالذكر أن الثلاثي من العناصر التي تم تصعيدها للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الماضية.
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