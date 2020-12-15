نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يتحدث عن عودته للروسونيري ويتمنى تحقيق الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي عن عودته للبيانكونيري خلال شهر يناير الماضي حيث قال في تصريحات عقب تتوجيه بجائزة أسطورة العام من صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أنه يشعر أن يجب عمل مستوى أكبر في عمر التاسعة والثلاثين.

وأضاف: "كان وصولي إلى ميلان تحديًا مختلفًا. لم يكن الفريق في القمة. كنت آمل أن أعمل جيدًا لتحقيق ذلك، لأن كل من عادوا إلى ميلان للمرة الثانية لم يستطيعوا الظهور مثل المرة الأولى".

وواصل: "يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة ليحلم بلقب الدوري الإيطالي، أمامنا طريق طويل، لكن الفريق جائع ومستعد، ونريد تحقيق المزيد".