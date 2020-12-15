نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يتحدث عن إستعدادات برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة الإسباني عن آخر إستعدادات فريقه لمواجهة ريال سوسيداد يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم: "تعجبني الطريقة التي يلعب بها سوسيداد، لكننا واثقون جدا في أنفسنا، ونملك الكرة أكثر، ونحاول تسجيل الفرص".

وأكد: "نأمل أن يمنحنا الفوز الأخير ضد ليفانتي الثقة غدا. أتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة. الفريقان يحبان الحصول على الكرة".