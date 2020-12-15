نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الجمل مديرا فنيا للحمام المطروحي رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان تعيين أيمن الجمل مديرا فنيا للفريق لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لسمير سعد الذي تقدم بإستقالتة بالأمس عقب الخسارة من الجزيرة.

كما قررت الإدارة تعيين ناصر بسيس مدرب عام للفريق حيث سبق له العمل مع الجمل في ولايته الأولي بالحمام.

ومن المقرر أن يقود الجهاز تدريبات الفريق بدءا من اليوم إستعدادا لمباراة بلدية المحلة السبت.

يذكر أن نادي الحمام يحتل المركز الأخير بعد مرور ثلاث جولات برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع فاركو، والخسارة من حرس الحدود، والجزيرة

وأصبح الجهاز الفني يتكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وأيمن الجمل مديرا فنيا، وناصر بسيس مدربا عاما، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، وعماد عبد المولي مدير إداري، خميس رزق إداري، وأحمد عبد الحليم طبيب.