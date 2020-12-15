نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: والكر، كانسيلو، روبين دياس، إريك جارسيا.

خط الوسط: دي بروين، الكاي جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: سيرجو أجويرو، رحيم سترلينج، محرز.