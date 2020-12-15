وزير الرياضة الروسي: كورونا لا يعرقل الاستعداد لبطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2022

أعلن وزير الرياضة الروسي أوليج ماتيتسين أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تعرقل الاستعدادات لبطولة العالم لكرة الطائرة للرجال، التي ستقام في روسيا عام 2022.

وقال ماتيتسين - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن كرة الطائرة في روسيا تحظى بشعبية كبيرة، فهي الثانية في البلاد من حيث عدد الأشخاص، الذين يمارسون رياضة معينة".

وأضاف "من المهم أن تجتذب بطولة العالم المزيد من الأشخاص لهذه الرياضة، حيث أن شكل بطولة العالم في روسيا فريد من نوعه، وستغطي مساحة البطولة 5 آلاف كيلومتر"، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية تولي اهتماما خاصا بهذه البطولة.

وأوضح وزير الرياضة الروسي أن الاستعدادات لبطولة العالم لكرة الطائرة للرجال تجري كما هو مخطط لها، مشددا على أن وباء كورونا لم يؤثر سلبا على تنفيذ هذه الخطط.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقام بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال في 10 مدن روسية في الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2022.. وستستضيف المباريات كل من (موسكو وسانت بطرسبرج وكالينينجراد وياروسلافل وقازان وأوفا ويكاترينبرج ونوفوسيبيرسك وكراسنويارسك وكيميروفو).