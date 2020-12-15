ماركينيوس يثير الجدل بشأن انضمام ميسي لـ باريس سان جيرمان

أثار المدافع البرازيلي "ماركينيوس"، لاعب نادي باريس سان جيرمان، الجدل حول انتقال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسى، جناح برشلونة الإسباني، إلى فريقه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويحق للبالغ من العمر 33 عامًا التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل وسط شائعات ربطت اللاعب الأرجنتيني بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

قال "ماركينيوس"، تعليقًا على مستقبل ميسي في تصريحات لـ شبكة "بي إن سبورت"، "سنرى ما سيحدث، نحن نتنافس حاليًا في المنتخبات والأندية". وأضاف "بلا شك، ميسي لاعب رائع، الجميع يعرف ما يمكن أن يقدمه.. سنرى". وعن مواجهة برشلونة، قال اللاعب البرازيلي، "ستكون مباراة رائعة، برشلونة خصم كبير وسيكون تحديًا لنا، أتوقع معركة كبيرة وعلينا الاستعداد بشكل جيد لتلك المواجهة". وتابع "لقد تغير الفريق كثيرًا عن الماضي، أصبح لدينا الكثير من الخبرة، لقد أضرنا نيمار في وقت سابق، لكن الآن هو معنا ويريد لعب هذه المباراة والفوز معنا".

يذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16 قد أوقعت فريق برشلونة في مواجهة نظيره باريس سان جيرمان، والمقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم.