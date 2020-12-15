الدوري المصرى.. رابيد تيست للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

في سياق آخر أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين عقب انتهاء المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن جميع لاعبي الفريق سوف يتسلمون شيكات بمستحقاتهم عقب انتهاء المران.

وأضاف: "كان هناك حرص شديد على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق فى مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفني".

وتابع : "الكابتن أيمن يونس يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود وابرام التعاقدات الجديدة باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف يكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة".