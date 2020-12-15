أمير مرتضى يستعين بـ رئيس الفيفا لإعادة مجلس الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن طلب أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة السابق بنادي الزمالك مقابلة جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " في دبي من أجل إعادة مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور.
وقالت صحيفة الإمارات اليوم وفقًا لمصادرها أن هناك محاولات يبذلها أمير مرتضى منصور للقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، جياني إنفانتينو الذي يزور دبي حاليا.
وتابعت الصحيفة :"يتواجد أمير مرتضى في دبي حاليا بزيارة خاصة بعد رحيله عن منصبه في أعقاب تجميد مجلس إدارة النادي الذي يرأسه والده مرتضى منصور".
وأضافت الصحيفة :" أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قد التقى مع أحد المقربين من رئيس الاتحاد الدولي، وتم الترتيب للمقابلة لعرض ملف حل مجلس إدارة نادي الزمالك بقرار إداري سعيًا لتدخل "فيفا" لعودة المجلس المجمد".
واختتمت الصحيفة : " أن أمير مرتضى منصور قد أعد ملفًا كاملًا لعرضه على إنفانتينو رئيس الفيفا تضمن القرار القانوني الخاص بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، بالمخالفة للوائح الرياضة المصرية، وبما يتعارض مع لوائح "فيفا" التي تمنح الجمعيات العمومية في اتحادات كرة القدم والأندية الحق في إقرار مصير مجالس الإدارات سواء بالبقاء أو الرحيل".
يذكر أن الكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري .
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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