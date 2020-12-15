غدا.. متصدر مجموعة الصعيد يواجه ديروط خارج الديار

يحل فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم ضيفا على فريق ديروط بقيادة محمد صديق، في رابع جولات دوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد، والذي سيقام غدا الأربعاء بملعب نادي ديروط في الثانية والنصف عصرا.

يدخل الشرقية للدخان اللقاء وهو بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز على فريق الإعلاميين بهدف للاشيء بالجولة الماضية، بينما يدخل ديروط اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان للصعود لدوري المصري "ب" بقيادة علاء إبراهيم المدير الفني للفريق بعد الفوز على فريق جينيس برباعية نظيفة ضمن فعاليات الدوري المصري الدرجة الثالثة.

وصعد الفريق بعد غياب طال 4 سنوات حيث وفرت مجلس إدارة الفريق الإمكانيات المادية والمعنوية للاعبي الفريق لتحفيزهم لللعودة مرة أخرى إلى الممتاز "ب" من جديد كما أن فريق الشرقية الدخان أحد الفرق التي قدمت العديد من المواهب في الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه أكد باسم عادل عضو لجنة الكرة في نادي الشرقية للدخان أن الفريق الأول لكرة القدم يستهدف الوصول إلى الدورى الممتاز هذا الموسم مشيرا إلى أن الفريق يمتلك المقومات الفنية لتحقيق الإنجاز.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد: الموسم الماضي كان في غاية الصعوبة وواجهنا الكثير من التحديات أبرزها توقف الدورى لمدة تجاوزت ال6 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكمل "باسم"، الفريق حقق الصعود لدورى القسم الثانى وهو إنجاز يحسب لمجلس إدارة الشركة برئاسة هاني امان ، بجانب مجلس إدارة النادي وخصوصا المهندس أحمد إسماعيل درويش نائب رئيس إدارة النادي بعد التكاتف والدعم المستمر للفريق الأول خلال الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية.

وأوضح أن الفريق حقق أعلى نسبة فوز بالقسم الثالث محققا 68 نقطة بفوز في 22 مباراة وتعادل في مباراتين وخسارة مثلهم كما أن اللاعبين الأكثر تهديفا برصيد 65 نقطة وأقل استقبالا للأهداف برصيد 10 أهداف.

واختتم باسم عادل تصريحاته موجها الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على القرارات التى أنقذت الأندية وأكملت الموسم وسط جائحة عالمية كما وجه الشكر للجنة الكرة برئاسة ثروت عبدالرازق ، وخالد عباس.