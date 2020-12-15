أحمد حجازي يحقق رقما فريدا في الدوري السعودي

يقدم أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري، مستويات ممتازة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم" دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" مع فريق اتحاد جدة. وذكرت شبكة سعودي روبورت المتخصصة أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة هو أكثر اللاعبين القاطعين للكرات وتشتيتا لها في الدوري السعودي هذا الموسم بـ ٦٩ مرة رغم لعبه ٦ مباريات فقط. ويأتي خلف أحمد حجازى مهدي تاهرات مدافع العين بـ ٦٦ مرة ثم نواف بوشال مدافع أهلي جدة بنفس عدد الكرات المقطوعة. يذكر أن أحمد حجازي انضم لاتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي علي سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

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