أخبار الرياضة| اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي.. أول ضربة لـ إكرامي في بيراميدز.. كواليس تهديد شوبير بالقتل.. لاعب الزمالك يتعرض للنصب

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

تراجعت فرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى المشاركة مع فريقه خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تلقيه تهديدا بالقتل خلال فترة حكم الإخوان.

دعا أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق لزيارة مقر القلعة البيضاء.

عبر وائل جمعة صخرة دفاع فريق الأهلي السابق، عن امتنانه وافتقاده لمشواره الطويل داخل جدران القلعة الحمراء.

كشف مصدر بنادي الترجي التونسي حقيقة وصول عرض من نادي صن داونز الجنوب أفريقي، لضم طه الخنيسي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يجري النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جراحة عاجلة خلال ساعات في الوتر الوحشي، بعد عدم استجابته للعلاج والبرنامج التأهيلي الذي خضع له على مدار أسبوعين، منذ إصابته في مواجهة القرن أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا التي حسمها المارد الأحمر 2-1.

أصبح مصطفى نجل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر للشباب اليوم خلال مواجهة ليبيا فى الجولة الأولى من منافسات بطولة شمال إفريقيا .

نفى وليد ماهر المتحدث الرسمي المنسق العام لمنتخب، ما تردد عن حجز ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بإحدى مستشفيات تونس".