أول تعليق من اتحاد الكرة بعد اعتبار منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري، رئيس بعثة المنتخب في تونس، أنه أمام هذا الموقف كانت الاتصالات المكثفة التي تم إجراؤها مع كافة الجهات المعنية والتي شارك فيها الدكتور أشرف صبحي، والأستاذ عمرو الجنايني، كما اتخذ القرار بإجراء مسحة إضافية للاعبين التسعة صباح اليوم على أمل أن تكون النتيجة سلبية للاعب واحد على الأقل لاستكمال قائمة الـ 15، إلا أن النتائج لم تظهر حتى حلول موعد المباراة الثانية.
وأشاد رئيس بعثة مصر بالروح المعنوية التي تحلى بها اللاعبون وما لمسه من إصرار لديهم بلعب المباراة بأي عدد متاح.
واختتم د. جمال محمد علي بالقول بأنه سعى لدى الجهات الرسمية المختصة في تونس من أجل عمل مسحة أخرى لجميع أفراد البعثة اليوم للاطمئنان على الجميع.
يذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرر اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء.
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