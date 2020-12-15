ضربة موجعة في صفوف ليفربول قبل مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي .. تفاصيل

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غياب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب عن مباراة توتنهام غدًا في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب في تصريحات خلال مؤتمر المباراة : " من الجيد أن يكون لديك لاعبون جيدون في فريقك، لا أعتقد أن ماتيب قد يكون جاهزًا لمباراة الغد، سنري في تدريب اليوم ثم نقرر".

وتابع : " نابي كيتا ظهر في التدريبات، سنتخذ قرارًا بجاهزيته بعد تدريب اليوم أيضًا، لا أحد يشكك في جودة كيتا لكن عندما تتعرض للإصابة تحتاج إلى التوفيق والحظ حتى لا تتعرض لإصابة أخرى".

وأختتم : " لقد تعرض لاعبينا للكثير من الإصابات هذا الموسم، لكننا لم نخسر الكثير من النقاط حتى الآن، خسرنا في بعض المباريات وهذا أمر طبيعي".

جدير بالذكر أن ليفربول وتوتنهام يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة لكل منهما، بينما يتربع سبيرز على قمة الجدول بفارق الأهداف.