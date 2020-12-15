رسميا.. الكاف يعتبر منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء .

في سياق آخر كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تواصله مع وزير الطيران لبحث إمكانية تجهيز طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب الشباب من تونس الى القاهرة بعد إصابة ١٧ لاعبا وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

وأكد صبحي في تصريحات لـ دوت الخليج أنه يبحث الأمر مع وزير الطيران ووزيرة الصحة لعودة البعثة ودخولهم عزلا صحيا على الفور.

وتوجه منتخب الشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، قبل أن يصدر الكاف قراره باعتبار منتخب الشباب منسحبا في النهاية.