دوري القسم الثاني.. قنا يستضيف سوهاج من أجل مواصلة الانتصارات

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي نظيره نادي سوهاج الرياضي في رابع جولات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، خلال اللقاء الذي سيقام علي ملعب نادي قنا الرياضي غدا الأربعاء في الساعة الثانية والنصف .

يدخل نادي قنا اللقاء متسلحا بالفوز في الجولتين الثانية والثالثة ورصيده ٦نقاط ، ويأمل الفريق بمواصلة الانتصارات تحت قيادة فنية لمحمود إبراهيم ، بينما يدخل فريق سوهاج اللقاء تحت قيادة فنية لأحمد خلف بيبو برصيد ٤ نقاط بعد تحقيق الفوز بالجولة الأولي علي فريق ديروط والتعادل السلبي بالجولة الثانية أمام فريق كيما أسوان ، والخسارة بالجولة الماضية أمام فريق بترول أسيوط .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، تأهل رسميًا إلي القسم الثاني مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.

كان نادي قنا الرياضي بقيادة أشرف سعد رئيس نادي قنا الرياضي، قرر تجديد الثقة في الكابتن محمود إبراهيم ، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني.

أعلن نادي قنا الرياضي، التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري الجديد لفريق كرة القدم، بقيادة المدير الفني محمود إبراهيم، الذي سيقود الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وضم تشكيل الجهاز الفني:

محمود إبراهيم -مدير فنى

مؤمن عبدالنعيم - مشرف علي الفريق

أيمن ماهر -مدرب عام

أحمد تاج -مدرب مساعد

حسن نصارى -مدرب حراس مرمى

أحمد حسن سليم -أخصائى تأهيل إصابات

محمد السيد عبدالرحيم -مدير إدارى

أحمد جمال - مدلك .