عمر ربيع ياسين مهاجما مسئولي الكرة في مصر: دمرتوا منتخب الشباب

علق عمر ربيع ياسين نجل الكابتن ربيع ياسين، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء.

وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "بجد بشكر كل واحد مسؤول عن الكورة في مصر في منصب او غير منصب مساعدش منتخب الشباب في الكارثة اللي هما فيها دلوقتي و كان سبب انهم ينسحبوا من تصفيات أمم افريقيا و دمر جيل كامل مش هيشارك في أمم افريقيا و لا كاس عالم.. شكرا جزيلا".

في سياق آخر كشف الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تواصله مع وزير الطيران لبحث إمكانية تجهيز طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب الشباب من تونس الى القاهرة بعد إصابة ١٧ لاعبا وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

وأكد صبحي في تصريحات لـ دوت الخليج انه يبحث الامر مع وزير الطيران ووزيرة الصحة لعودة البعثة ودخولهم عزلا صحيا على الفور.

وتوجه منتخب الشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، قبل أن يصدر الكاف قراره باعتبار منتخب الشباب منسحبا في النهاية.