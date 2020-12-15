اليوم .. وبنظام حماية عالي المستوي الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي تختار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030

- تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية بجائزة الاستحقاق واكتمال وصول رؤساء اللجان الأولمبية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تختار اليوم الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي في اجتماعها الذي يعقد الساعة العاشرة صباحا بفندق جي دبليو ماريوت مسقط الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030م والتي تتنافس عليها مدينتا الرياض والدوحة حيث سيترأس اجتماع الجمعية الشيخ أحمد الفهد الجابر الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بحضور ممثلي 25 لجنة أولمبية وطنية بالإضافة إلى (20) لجنة ستشارك من خلال الاتصال المرئي، حيث سيترأس وفد السلطنة في الاجتماع السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وبدر بن علي الرواس عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية العمانية .

نظام حماية عالمي

وقد أنهت اللجنة الاولمبية العمانية وبالتنسيق مع المجلس الاولمبي الاسيوي كافة التحضيرات والاستعدادات لاقامة هذا الاجتماع، حيث تم وضع نظام حماية عالي المستوى يضمن الأمن والسلامة الخاصة بعدم اختراق الموقع أثناء التصويت الإلكتروني بالاضافة الى توفير أكثر من خط للإنترنت وأيضًا الشبكات اللاسلكية لضمان عدم انقطاع الخدمة وتوفير أكثر من 25 جهازا لوحيا محمولا لممثلي اللجان الأولمبية الوطنية الذين سيحضرون الاجتماع ويحق لهم التصويت.

وسوف يتضمن الاجتماع قيام وفد مدينتي الدوحة والرياض بعرض مفصل عن اهم الاستعدادات والتحضيرات التي قامت بها من أجل استضافة هذا الحدث الاسيوي بالاضافة الى عرض تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي التي قامت بزيارة البلدين واطلعت والتقت عن قرب مع منظمي الملفين، ومن بعد ذلك سيتم التصويت ولأول مرة إلكترونياً من قبل عمومية المجلس الأولمبي والإعلان عن النتيجة النهائية، ليتم بعد ذلك توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد 2030م. كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية، كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الاسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

ويتضمن الاجتماع ايضا توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025م، ثم سيستعرض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية آخر مستجداته على الساحة الرياضية، كما ستقدم جونيلاليندبرج الأمينة العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) شرحاً حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية للأنوك.

وسيتخلل الاجتماع أيضاً عروضا مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية التي ستقام خلال السنوات القادمة وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة (سانيا – الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (شانتو– الصين)، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة (تايلند)، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو– الصين 2022م). أيضاً سيشمل الاجتماع تقديم مجموعة من التقارير لنواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لكل من شرق آسيا، وشرق وجنوب آسيا، وجنوب آسيا، ووسط آسيا، وغرب آسيا، بالإضافة إلى تقارير رؤساء اللجان المساعدة للمجلس الأولمبي الآسيوي ومن بينها لجنة الرياضيين، ولجنة الثقافة، ولجنة التعليم، ولجنة الأخلاقيات، واللجنة المالية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، ولجنة المرأة والرياضة، ولجنة الرياضة للجميع.

اجتماع المكتب التنفيذي

عقد ظهر أمس المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اجتماعه الـرابع والسبعين بفندق كمبنسكي مسقط بحضورالشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وجميع أعضاء المكتب، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تقرير زيارة لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لمدينتي الرياض والدوحة المرشحتين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030م ومناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد اليوم بفندق جي دبليو ماريوت.

اكتمال وصول الوفود

اكتمل أمس وصول الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي بوصول كل من الشيخ فهد بن ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية والشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حيث كان في مقدمة مستقبليهم السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية وطه بن سليمان الكشري امين عام اللجنة الاولمبية العمانية وعدد من المسؤولين، كما وصول أمس الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية .

وقام السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية يوم امس بزيارة الجناح السعودي للاطلاع على اخر التجهيزات التي قامت بها اللجنة الاولمبية السعودية في تقديم ملف استضافتها لدورة الالعاب الاسيوية والاطلاع على العمل الذي تم انجازه من اجل الحصول على تلك الاستضافة.

مؤتمرات صحفية

سوف يقام عقب ختام الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي مؤتمران صحفيان الأول للدولة التي ستفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 بعد اعلان نتائج التصويت والمؤتمر الصحفي للاعلان عن قرارات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، عقب ختام اعمال الجمعية العمومية .

ملف الرياض

استعرضت لجنة ملف الرياض 2030 تفاصيل ملفها خلال زيارة لجنة التقييم من المجلس الأولمبي الآسيوي للعاصمة السعودية في شهر نوفمبر الماضي، والذي يأتي تماشياً مع برنامج تحقيق رؤية جودة الحياة، بصفته جزءاً من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، وتم الكشف عن تفاصيل برنامج الأسرة الأولمبية الآسيوية التحويلي لدعم اللجان الأولمبية الوطنية الزائرة، وضمان أداء الرياضيين من جميع أنحاء آسيا في أفضل حالاتهم في دورة الألعاب الآسيوية المقررة 2030. وقد تم خلال الزيارة التي استمرت لعدة ايام تفقد ومشاهدة المناطق التي ستقام عليها منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث زار أعضاء اللجنة مناطق القدية والرياض التاريخية والجنادرية، والتزم ملف الرياض بترك إرث دائم للمجلس الأولمبي الآسيوي إذا تمت استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث سيكون برنامج الأسرة الأولمبية الآسيوية في صميم تعهداتها، إذ سيتم تبادل المعلومات والخبرات حين الاستضافة، ويساعد المجلس الأولمبي الآسيوي على تعزيز الاتصالات المتزايدة، ونقل المعرفة بين اللجان الأولمبية الوطنية. وأشار الملف إلى أن قرية الرياضيين سيكون من السهل الوصول إليها وتقع في قلب الألعاب، وستخلق جواً مجتمعياً يعزز التزام العرض بوضع الرياضيين في آسيا في قلب الأحداث، وضمان حصولهم على تجربة مدهشة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى مجموعة من الخدمات التي ستوفر تجربة مريحة ناجحة، مع مزايا مثل الإقامة المجانية لجميع مندوبي اللجنة الأولمبية الوطنية في قرية الرياضيين الأكثر حداثة، ومساحات مكتبية ومساحات طبية وتخزين هي الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، وضمان الإقامة المميزة للإعلام بشكل عام لتغطية المنافسات كافة في كل الألعاب، وأيضاً توفير الخدمات الطبية عند الطلب للرياضيين ومسؤولي الفرق في مستوصف الألعاب، وفي كل مكان رياضي، مع توفير رعاية مباشرة على مدار 24 ساعة، كما سيوفر الملف نظام نقل الرياضيين، لتوفير خدمات نقل سريعة مريحة للرياضيين ومسؤولي الفريق الذين يسافرون من وإلى أماكن المنافسة والتدريب، عند الوصول والمغادرة إلى المطار ووسط المدينة.

وستلتزم الرياض 2030 بتحسين أنماط حياة الأفراد في جميع أنحاء المملكة، كما يضمن البرنامج أن تتاح لشركات الألعاب الأولمبية والرياضيين ومنسوبي المجلس الأولمبي الآسيوي الأوسع فرصة لإلهام جيل جديد من المشجعين في جميع أنحاء آسيا بتجربة ألعاب آسيوية لا تُنسى.

ملف الدوحة

أسدلت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 الستار على عروضها أمام لجنة التقييم المكلفة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي بالالتزام بتنظيم نسخة استثنائية من الألعاب الآسيوية، وذلك خلال شهر نوفمبر المنصرم، حيث تشكل بوابة نحو إرث حقيقي يعود بالنفع على كافة اللجان الأولمبية الوطنية في قارة آسيا.

وأكدت لجنة ملف الدوحة 2030 أنه في ظل جاهزية كافة الملاعب والمرافق الرياضية الدائمة، تحظى مدينة الدوحة بفرصة غير مسبوقة لإعادة توجيه الوقت والاستثمارات التي تركز عادة على إعداد البنى التحتية، نحو مساعدة الرياضة الآسيوية في التعافي من التبعات التي خلفتها جائحة كورونا “كوفيد-19″.

وبناء على الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مدينة الدوحة، وخاصة بعد استضافتها نسخة عام 2006 من الألعاب الآسيوية، وضعت لجنة الدوحة 2030 خطة مفصلة لبرنامج الإرث المستدام تحت عنوان “مشروع الإرث 21″، سيساعد البرنامج العديد من اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية اعتباراً من العام المقبل 2021 وحتى موعد إقامة الألعاب في عام 2030 وبعد الألعاب.

ويشكل الإرث والاستدامة أولوية وركيزة من ركائز ملف الدوحة، وتقوم خطط الإرث التي تم طرحها على مبادئ التشاركية والثقة واليقين التي يمكن فقط لدولة قطر توفيرها، وهي أمور تبدو أكثر أهمية في هذه الفترة التي يخيم عليها عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى، كما أن هذه الخطط تتسق مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لقطر.

وتعهد الملف بتنظيم دورة استثنائية في تاريخ الرياضة الآسيوية، مؤكداً للجنة التقييم وللجماهير الرياضية في آسيا تنظيم دورة غير مسبوقة في إبهارها، وبناء إرث يمثل إضافة نوعية للإمكانات الرياضية في القارة ويتردد صداه خارج دولة قطر.

وسلطت لجنة ملف الدوحة 2030 الضوء على الجوانب التسويقية وعلى برنامج الدورة وحفلي الافتتاح والختام والحقوق الإعلامية أمام لجنة التقييم التي قامت بجولة تفقدية للمنشآت ومواقع الألعاب والمدينة الرياضية وغيرها كما كان هناك مجال لزيارة شبكة قنوات بي إن سبورتس.