ذي يزن بن هيثم يستقبل رئيسي اللجنة الأولمبية القطرية والسعودية ورئيس (الأولمبي الآسيوي)

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب اليوم سمو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشتركة في المجالات الرياضية وسبل تطويرها بما يخدم مسيرة الرياضة في البلدين الشقيقين.

كما التقى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد بمعالي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

جرى خلال اللقاء التطرق إلى التحضيرات التي تمت بشأن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الذي ينعقد غدًا الأربعاء في السلطنة، كما تناول اللقاء أوجه التعاون بين المجلس والسلطنة في المجال الرياضي.

كما استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب صاحب السمو الملكي الأميرعبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

تم خلال المقابلة بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والعمل على تطويرها من خلال تفعيل وتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة في المجالات الرياضية والشبابية.

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