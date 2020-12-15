مدرب أستون فيلا يعلن غياب تريزيجيه عن مواجهة بيرنلي.. اعرف السبب

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون غياب الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة بيرنلي، المقرر لها، بعد غد، الخميس، ضمن مافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وقال دين سميث في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي:" تريزيجيه سغيب عن المباراة المقبلة للإصابة، وكذك لويز وكاش للإيقاف، بينما سيتم تقييم حالة باركلي قبل الإصابة".

وتابع دين سميث:" هاوس وهيتون وجيلبرت جاهزين بدنيا بعد مشاركتمم مع فريق الشباب".

وأشار مدرب أستون فيلا:" فريق بيرنلي قدم أداءا جيدا خلال 4 وأو 5 مباريات ومواجهته ستكون صعبة".

وتعرض تريزيجيه لإصابة في العضلة الخلفية خلال استعدادات أستون فيلا لمواجهة وولفرهامبتون الماضية، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وحقق أستون فيلا فوزا قاتلا على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد سجله أنور الغازي من ركلة جزاء في الدقيقة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو، السبت الماضي.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.