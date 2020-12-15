بمليون دولار.. مهاجم كايزر تشيفز يصدم موسيماني | تفاصيل

وجه الصربي "سمير نوركوفيتش"، مهاجم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، صدمة لبيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، بعد اقترابه من التوقيع على عقد جديد مع فريقه.

وكانت بعض الصحف الجنوب إفريقية ربطت اسم اللاعب الصربي بالنادي الأهلي، مؤخرًا بسبب رغبة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق في الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية إن اللاعب الصربي نوركوفيتش اقترب من التجديد لفريقه كايزر تشيفز لمدة موسمين مع إمكانية زيادة موسم آخر وزيادة الراتب الخاص به.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب سيتحصل على مبلغ قد يقترب من المليون دولار خلال السنوات التي سيقضيها مع الفريق، حيث كان يتقاضى اللاعب ما يقرب من 200 ألف دولار في الموسم، وهو ما أغضبه ولم يشارك في التدريبات لهذا السبب حتى وافقت إدارة النادي على مطالبه بزيادة راتبه.

واختتمت الصحيفة، أن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قد وضع مبلغًا قيمته مليون دولار كشرط جزائي يسمح للاعب من فسخ تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم.