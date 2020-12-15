وجه الصربي "سمير نوركوفيتش"، مهاجم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، صدمة لبيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، بعد اقترابه من التوقيع على عقد جديد مع فريقه.
وكانت بعض الصحف الجنوب إفريقية ربطت اسم اللاعب الصربي بالنادي الأهلي، مؤخرًا بسبب رغبة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق في الحصول على خدماته.
وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية إن اللاعب الصربي نوركوفيتش اقترب من التجديد لفريقه كايزر تشيفز لمدة موسمين مع إمكانية زيادة موسم آخر وزيادة الراتب الخاص به.
وأفادت الصحيفة بأن اللاعب سيتحصل على مبلغ قد يقترب من المليون دولار خلال السنوات التي سيقضيها مع الفريق، حيث كان يتقاضى اللاعب ما يقرب من 200 ألف دولار في الموسم، وهو ما أغضبه ولم يشارك في التدريبات لهذا السبب حتى وافقت إدارة النادي على مطالبه بزيادة راتبه.
واختتمت الصحيفة، أن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قد وضع مبلغًا قيمته مليون دولار كشرط جزائي يسمح للاعب من فسخ تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمليون دولار.. مهاجم كايزر تشيفز يصدم موسيماني | تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.