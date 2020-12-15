أمير عزمي مجاهد مديرًا فنيًا لنادي النجوم

ووقع اختيار ادارة النجوم علي أمير عزمي لتولي القيادة الفنية للفريق الاول لكرة القدم لسابق خبرته ومعرفته بالفريق الذي سبق وقاده كمدرب عام مع خالد جلال المدير الفني السابق.

ويعاون "عزمي"، في الجهاز خلال مهمته حمادة نصر في منصب المدرب العام رفقة مدرب الحراس البرتغالي المتواجد حاليًا، حيث يأمل النجوم في العودة مرة أخرى للدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وتداولت مطالب في الآونة الأخيرة من الجماهير ونجوم نادي الزمالك السابقين، بانضمام أمير عزمي مجاهد، المدرب السابق للفريق، إلى الجهاز الفني الحالي بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.