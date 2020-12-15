اختتمت اليوم فعاليات اللقاء الترويحى للكليات المتخصصة والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الادارة المركزية للتنمية الرياضية - الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.
جاء ذلك في اطار المشروع القومي للياقة البدنية وتنفيذا لمبادرة مصر اولا. .. لا للتعصب.. بالمدينة الشبابية بالاقصر ،حيث اقيمت مجموعة من الالعاب الترويحية (التيلي ماتش) بين المشاركين من البنين والبنات بهدف ممارسة النشاط الرياضي في جو خال من التعصب والمنافسة الحادة، وأيضا الاستمتاع بالحضارة الفرعونية القديمة بمدينتي الاقصر واسوان ضمن قطار الشباب الفوج الرابع .
وشارك في فعاليات اللقاء عدد (29) كلية من كليات التربية الرياضية علي مستوي الجمهورية باجمالي عدد 220 طالب وطالبة وهيئة اشراف
وقد أسفرت النتائج فى مسابقات البنات عن فوز سوهاج بالمركز الاول والعريش بالمركز الثانى وحصول أسيوط على المركز الثالث.
وفى مسابقات البنين أحرز المركز الأول المنصورة والمركز الثانى حلوان والمركز الثالث جنوب الوادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام اللقاء الترويحى للكليات المتخصصة بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.