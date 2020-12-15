ختام اللقاء الترويحى للكليات المتخصصة بالأقصر

اختتمت اليوم فعاليات اللقاء الترويحى للكليات المتخصصة والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الادارة المركزية للتنمية الرياضية - الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.

جاء ذلك في اطار المشروع القومي للياقة البدنية وتنفيذا لمبادرة مصر اولا. .. لا للتعصب.. بالمدينة الشبابية بالاقصر ،حيث اقيمت مجموعة من الالعاب الترويحية (التيلي ماتش) بين المشاركين من البنين والبنات بهدف ممارسة النشاط الرياضي في جو خال من التعصب والمنافسة الحادة، وأيضا الاستمتاع بالحضارة الفرعونية القديمة بمدينتي الاقصر واسوان ضمن قطار الشباب الفوج الرابع .

وشارك في فعاليات اللقاء عدد (29) كلية من كليات التربية الرياضية علي مستوي الجمهورية باجمالي عدد 220 طالب وطالبة وهيئة اشراف

وقد أسفرت النتائج فى مسابقات البنات عن فوز سوهاج بالمركز الاول والعريش بالمركز الثانى وحصول أسيوط على المركز الثالث.

وفى مسابقات البنين أحرز المركز الأول المنصورة والمركز الثانى حلوان والمركز الثالث جنوب الوادى.