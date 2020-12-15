حالة واحدة تفصل جاريث بيل من العودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة واحدة تسمح للويلزي جاريث بيل بالعودة إلى صفوف نادي ريال مدريد الموسم القادم بعد انتهاء إعارته مع توتنهام الإنجليزي.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن عودة جاريث بيل إلى صفوف النادي الملكي مجددًا تتوقف على رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني من الفريق.

وشارك جاريث بيل صاحب الـ (31 عاما) في 8 مباريات مع توتنهام وسجل هدفين منذ عودته للفريق معارا من ريال مدريد. ولعب بيل في ساوثهامبتون ثم توتنهام قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 101 مليون يورو ليصبح آنذاك أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ ، وتوج بيل بـ15 لقبا مع ريال مدريد.

يذكر أن آخر المرات التي شهدت جدلا بين زيدان وبيل، خلال شهر سبتمبر الماضي حينما قال بيل إن زيدان عامله بشكل غير جيد ورد زيدان بأنه لا يرغب في التعليق عليه.