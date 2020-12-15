نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حجازي يحقق رقمًا إيجابيًا في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المدافع المصري أحمد حجازي نجم منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، رقمًا مميزًا في النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) بالموسم الحالي 2020 – 2021.

وذكرت شبكة "SAUDI REPORT" المتخصصة في إحصائيات الكرة السعودية أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي هو الأكثر قطعًا للكرات والتشتيت بالبطولة حتي الآن.

وأشارت الشبكة السعودية أن أحمد حجازي لعب مع اتحاد جدة 6 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين منذ انتقاله للفريق معارًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ونجح في قطع الكرة وتشتيتها 69 مرة أكثر من أي لاعب آخر بالبطولة، ويأتي بعده مهدي تاهرات لاعب فريق العين بـ66 مرة في 7 مباريات.

وجاءت قائمة الأكثر قطعًا للكرات بالدوري السعودي كالتالي:-

1- أحمد حجازي (اتحاد جدة) – 6 مباريات – قطع الكرة 69 مرة

2- مهدي تاهرات (العين) – 7 مباريات – قطع الكرة 66 مرة

3- نواف بوشال (أهلي جدة) – 8 مباريات – قطع الكرة 66 مرة.

4- ريناتو شافيز (الباطن) – 8 مباريات – قطع الكرة 65 مرة.

5- إيجور روسي (الفيصلي) 8 مباريات – قطع الكرة 61 مرة.

6- عبد الله الفهد (الرائد) – 8 مباريات – قطع الكرة 60 مرة.

7- كريم العوضي (أبها) – 8 مباريات – قطع الكرة 59 مرة.