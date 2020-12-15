نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض يوسف علي مهاجم فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 99 وشقيقه احمد علي وعدد كبير من أهالي منطقه روض الفرج لعمليه نصب واحتيال في قضيه توظيف أموال تخطت المليون جنيه من قبل شخص يدعي محمود حامد زكي تاجر مواد غذائيه وتموينيه والهارب حاليآ.

وتحرر عدد كبير من المحاضر والقضايا في قسم روض الفرج ونيابه زنانيري مرفقه بكافه الايصالات والكمبيالات التي وقعها المتهم لضحاياه بل إن لاعب الزمالك وعدد كبير من أهالي منطقه روض الفرج حصلوا علي احكام قضائيه بالحبس للمدعو محمود حامد زكي كان اخرها حكمين بالسجن لمده عام كل حكم خاص به لمده ٦ اشهر حصل عليه لاعب الزمالك وشقيقه من محكمه جنح روض الفرج في القضيتين رقم 4427و4428

بتاريخ 14نوفمبر الماضي لسنه 2020.

ويكثف رئيس مباحث قسم روض الفرج المقدم أحمد الشيخ ومأمور قسم روض الفرج العقيد احمد جوده ومعاونيهم الرائد محمد علي معاون المباحث الاول وظباط المباحث الملازم اول اسلام انور والملازم اول احمد شكري

تحرياتهم وبحثهم من أجل القبض علي المتهم محمود حامد زكي .

ومن جانبه كشف لاعب الزمالك يوسف علي وشقيقه احمد علي عن تفاصيل القضية والتي لخصاها الثنائي في كون المدعي عليه يعمل لدي نسيبه في محل تموين بمنطقه سكنهم بروض الفرج ويدعي جمهورية ويقيم لديه

ومنذ عده اشهر أوهم المتهم وشقيقه ويدعي عاطف حمدي أهالي المنطقه الذين يترددون علي محل التموين الخاص بنسيب الاول بأنهم قادرون علي توظيف أموالهم بنسب ارباح متغيرة في تجارة المواد الغذائية.

وبالفعل اقتنع عدد كبير من أهالي وشباب المنطقه بالكلام وبدأت خيوط "النصبايه " لهذا الثالوث مع ضحاياهم وجمع المدعو محمود حمدي زكي أموال الضحايا واستمر في سداد ارباح أهالي المنطقة لمايقرب من أربعة أشهر ثم توقفت الأرباح لمايقرب من شهرين وبدأ الجميع يشتكي من امتناعه عن سداد الأرباح والتي اتبعها رفض شقيق المتهم ونسيبه من اعاده المبالغ التي حصلوا عليها لأصحابها بعد اختفاء شريكهم وهروبه من المنطقه تماما.

ويحتفظ "الفجر" بباقي المستندات وعدم نشرها حفاظا على سير القضية والإجراءات القانونية المصاحبة لذلك .