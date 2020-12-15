نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء مباراة مطوبس وعثماسون قبل إنطلاق الشوط الثاني بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الحكم السكندري أحمد جابر بإلغاء مباراة مطوبس وعثماثون قبل إنطلاق الشوط الثاني، من اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الأولى، للمجموعة الثامنة، من دوري القسم الثالث.

وشهد الشوط الأول تقدم عثماثون بهدف، قبل ان يقرر الحكم إلغاء المباراة ورفض إستكمالها بسبب سقوط الأمطار بملعب مطوبس.