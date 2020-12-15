نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني للنصر يحذر لاعبيه من التهاون أمام سرس الليان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق النصر بقيادة سيد عيد مرانه الأساسي اليوم استعدادا لمواجهة سرس الليان عصر الخميس علي ملعب النصر بمصر الجديدة في الجولة 4 من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

وشهد المران تركيز شديد من جانب اللاعبين وحذر سيد عيد لاعبيه من التهاون أمام سرس الليان وأنه ليس بالفريق السهل خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية مع طنطا .

وشهدت التدريبات عودة محمود رشاد فالكاو وميدو العطار ومحمد بدوي بعد التعافي من الاصابه بينما مازال يخضع رامز زيدان لبرنامج تأهيل بعد تعافيه من الاصابه .

وكان النصر قد خاض مباراة ودية مع طلائع الجيش وانتهت بالتعادل 1/1.