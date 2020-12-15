نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم موقفه من بيع كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني موقف النادي البافاري من بيع نجم الفريق الفرنسي كينجسلي كومان إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفادت صحيفة كيكر الألمانية أن كومان عانى من سلسلة من الإصابات المحبطة في الموسم الماضي عندما فاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا لكن رومينيجه كشف أنه دعم النجم الفرنسي حتى يخرجه من حالة الإحباط الاي داهمته بسبب الإصابات المتكررة باستمرار.

وقال رومينيجه في تصريحات نقلتها صحيفة كيكر الألمانية: " كومان هو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق في الوقت الحالي وهو ذو قيمة كبيرة لبايرن ميونخ، غالبًا ما يصنع الفارق، هو مهم للغاية، كومان ليس للبيع".

واختتم رومينيجيه تصريحاته قائلاً:"عانقته وأخبرته أن الإصابات جزء من اللعبة خاصة في كرة القدم الحديثة، أخبرته أن الجهاز الطبي سيبذل قصارى جهده لضمان أنه سيعود في أقرب وقت إلى الميدان في أفضل حالاته ولحسن الحظ هذا ما حدث".