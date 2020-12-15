نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي المتواجدين مع منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بلاعبي المارد الأحمر المتواجدين مع بعثة منتخب الشباب في تونس للاطمئنان عليهم.

وتواصل مدير الكرة بالفريق مع العربي بدر، لمعرفة حالة اللاعبين كما حرص على الاتصال بنجم القلعة الحمراء السابق الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباببعد إصابته بكورونا.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال افريقيا احتساب نتيجة مباراة مصر وليبيا التي كان مقررا اقامتها اليوم لصالح المنتخب الليبي ، وذلك بعد مرور نصف ساعة على موعد بداية المباراة ولم تظهر بعد نتيجة المسحة الإضافية التي أجريت ل 9 لاعبين مصريين أشارت المسحة الأولى لإيجابية حالاتهم.

جاء القرار بعد اجتماع عقد بين الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب، وممثلو ليبيا وتونس والكاف واللجنة الطبية بالكاف.

وكان منتخب مصر قد قدم قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض المباراة، بعد تعرض عدد من لاعبيه ومديره الفني ربيع ياسين للاصابة بفيروس كورونا، في حين تنص لائحة البطولة على تقديم قائمة لا تقل عن 15 لاعبا، وهو ما تمسك الاتحاد الأفريقي بتطبيقه رغم استعداد المنتخب الوطني للعب ب 14 لاعبا فقط.

وأكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري رئيس بعثة المنتخب في تونس أنه أمام هذا الموقف كانت الاتصالات المكثفة التي تم اجراؤها مع كافة الجهات المعنية والتي شارك فيها الدكتور أشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني، كما اتخذت القرار بإجراء مسحة اضافية للاعبين التسعة صباح اليوم على أمل أن تكون النتيجة سلبية للاعب واحد على الأقل لاستكمال قائمة ال 15، إلا أن النتائج لم تظهر حتى حلول موعد المباراة الثانية، فكان قرار اللجنة المنظمة المتقدم.

وأشاد رئيس بعثة مصر بالروح المعنوية التي تحلى بها اللاعبون وما لمسه من إصرار لديهم بلعب المباراة بأي عدد متاح.

واختتم د جمال محمد علي بالقول أنه سعى لدى الجهات الرسمية المختصة في تونس من أجل عمل مسحة أخرى لجميع أفراد البعثة اليوم للاطمئنان على الجميع.