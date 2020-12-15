تقارير: بيل يطلب العودة لريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن الويلزي جاريث بيل يرغب في العودة لصفوف ناديه ريال مدريد الإسباني مرة أخري. وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن بيل مازال قلبه في مدريد، ويرغب في العودة لصفوف الريال حال رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق. وأشارت الصحيفة أن بيل وافق علي الرحيل علي ريال مدريد لأنه طل حبيسا لدكة البدلاء مع زين الدين زيدان. يذكر أن بيل انتقل لفريق توتنهام هوتسبير علي سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد

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