كيبا في حراسة المرمى .. تشكيل فريق تشيلسي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي ، تشكيل فريقه أمام ولفرهامبتون ، في المباراة التي ستجمع بينهما ، في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي :.

حراسة المرمي: كيبا.

ثم خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، تشيلويل، كويتا.

خط الوسط: جورجينهو، كانتي، ماونت.

ثم خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بولسيتش.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .